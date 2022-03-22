Зеленский поговорил с Папой Римским Франциском

Владимир Зеленский 22 марта побеседовал с Папой Римским Франциском. Президент рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации в Украине.

Также сообщил о блокировании российскими войсками "зеленых коридоров". Об этом он написал в своем твиттере.

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Зеленский провел разговор с Папой Римским

По словам президента, он рассказал Папе Римскому о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании оккупантом эвакуационных коридоров.

Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир,

– добавил Зеленский.

Папа Римский посетил украинских детей в больнице Ватикана



Папа Римский Франциск посетил педиатрическую больницу Ватикана, где находятся 19 украинских детей. В больнице дети с разными заболеваниями.

В частности, среди пациентов больницы украинские дети с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями и те, кто получил ранения во время войны.

Заметим, что раньше Папа Римский призвал весь мир молиться за мирное небо над Украиной и поддержать наш народ.

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