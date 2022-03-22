Папа Римський Франциск відвідав педіатричну лікарню Ватикану, де перебуває 19 українських дітей. У лікарні діти з різними захворюваннями.

Зокрема серед пацієнтів лікарні українські діти з онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями та ті, хто зазнав поранень під час війни.

Зауважимо, раніше Папа Римський закликав весь світ молитися за мирне небо над Україною та підтримати наш народ.

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