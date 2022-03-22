Також повідомив блокування російськими військами "зелених коридорів". Про це він написав у своєму твіттер.
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Зеленський провів розмову з Папою Римським
За словами президента, він розповів Папі Римському про складну гуманітарну ситуацію та про блокування окупантом евакуаційних коридорів.
Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир,
– додав Зеленський.
Папа Римський відвідав українських дітей у лікарні Ватикану
Папа Римський Франциск відвідав педіатричну лікарню Ватикану, де перебуває 19 українських дітей. У лікарні діти з різними захворюваннями.
Зокрема серед пацієнтів лікарні українські діти з онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями та ті, хто зазнав поранень під час війни.
Зауважимо, раніше Папа Римський закликав весь світ молитися за мирне небо над Україною та підтримати наш народ.
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