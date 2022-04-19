Зеленский поговорил с премьер-министром Болгарии: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Болгарии. Политики уделили время вопросам относительно ситуации в Черном море.

Политики провели переговоры в понедельник, 18 апреля.

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Президент Украины побеседовал с премьер-министром Болгарии

Зеленский сообщил, что во время разговора с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым они обсудили проблемы судоходства в Черном море. Лидер Украины также выразил слова благодарности болгарскому политику за их поддержку.

В частности, Болгария выступила "за" вступление Украины в Евросоюз и мощную позицию по поводу санкций против России, которая напала на Украину.

Обращение Зеленского за 18 апреля: смотреть видео