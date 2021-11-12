Зеленский поговорил с премьером Грузии о Саакашвили: призвал допустить к нему врачей

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Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Главной темой разговора стало состояние Михеила Саакашвили. Глава государства подчеркнул, что права украинского гражданина должны соблюдаться в соответствии с международными законами.