Зеленский поговорил с премьером Грузии о Саакашвили: призвал допустить к нему врачей

12 ноября 2021 , 09:37
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Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Главной темой разговора стало состояние Михеила Саакашвили. Глава государства подчеркнул, что права украинского гражданина должны соблюдаться в соответствии с международными законами.

Зеленский особенно отметил недопустимость применения к гражданину Украины мер принуждения.

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Зеленский просит допустить к Саакашвили мать и близких

Президент Украины считает, что к политику должны допустить его мать и близких. Поскольку состояние здоровья бывшего президента вызывает опасения, Зеленский попросил Гарибашвили рассмотреть возможность доступа украинских медиков.

Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан,
– отметил Зеленский.

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Автор: Ірина Пундор