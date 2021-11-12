Зеленский поговорил с премьером Грузии о Саакашвили: призвал допустить к нему врачей
Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Главной темой разговора стало состояние Михеила Саакашвили. Глава государства подчеркнул, что права украинского гражданина должны соблюдаться в соответствии с международными законами.
Зеленский особенно отметил недопустимость применения к гражданину Украины мер принуждения.
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Зеленский просит допустить к Саакашвили мать и близких
Президент Украины считает, что к политику должны допустить его мать и близких. Поскольку состояние здоровья бывшего президента вызывает опасения, Зеленский попросил Гарибашвили рассмотреть возможность доступа украинских медиков.
Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан,
– отметил Зеленский.
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