Президент подчеркнул, что ситуация на оккупированном Донбассе накалилась, украинские позиции провокативно обстреливают. Зеленский отметил инициативность переговоров.
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Мы не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Безопасная ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС России на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек,
– заявил президент.
На основе этого лидеры обсудили возможности сотрудничества в области безопасности. В частности, словацкое правительство решило передать Украине две системы разминирования "Божена 5" и медицинское оборудование на сумму 1,7 миллиона евро.
Президент поблагодарил Словакию за поддержку и отметил, что для нашего государства сейчас важны именно такие действия, а не слова.
Обострение на Донбассе: что известно
- В последнее время на оккупированном Донбассе началось обострение. Боевики распространяют разные факты и провокации. Они обстреливают мирное население и обвиняют во всем ВСУ. В частности, заявляли о мощном взрыве в Луганске.
- Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО по поводу ситуации. Россия ведь собирается признать боевиков и нарушить все договоренности.
- Также 21 февраля в результате обстрела Зайцево погибли двое бойцов ВСУ.
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