Президент підкреслив, що ситуація на окупованому Донбасі загострилась, українські позиції провокативно обстрілюють. Зеленський наголосив на ініціативності переговорів.

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Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС Росії на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб,

– заявив президент.

На основі цього лідери обговорили можливості співпраці у сфері безпеки. Зокрема, словацький уряд вирішив передати Україні дві системи розмінування "Божена 5" та медичне обладнання на суму 1,7 мільйона євро.

Президент подякував Словаччині за підтримку і наголосив на тому, що для нашої держави зараз важливі саме такі дії, а не слова.

Загострення на Донбасі: що відомо

Останнім часом на окупованому Донбасі почалось загострення. Бойовики поширюють різні факти та провокації. Вони обстрілюють мирне населення і звинувачують у всьому ЗСУ. Зокрема, заявляли про сильний вибух у Луганську.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО з приводу ситуації. Адже Росія збирається визнати бойовиків і порушити всі домовленості.

Також 21 лютого внаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє бійців ЗСУ.

Що відомо про Радбез Росії щодо визнання бойовиків: дивіться відео