Зеленский поговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем

Владимир Зеленский 5 мая провел разговор в видеоформате с 43-м американским президентом Джорджем Бушем. Это впервые украинский политик пообщался с американским.

Детали разговора президентов

Политики обсудили войну в Украине. Зеленский подчеркнул, что для него честь знакомство с Бушем.

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Украинский лидер поблагодарил США и американский народ. Он подчеркнул, что украинцы видят поддержку и высоко ее ценят.

Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами. Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это от сердца,

– сказал Зеленский.

В ответ Буш выразил поддержку президенту и украинцам, борющимся с российским агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", – заверил американский политик.

Он отметил, что американцев вдохновляет то, как смело украинцы противостоят врагу.



Зеленский из-за видеосвязи пообщался с 43-м президентом США / Фото Офиса Президента

Зеленский пригласил Буша в Украину

Напомним, что украинский президент упомянул террористический акт в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американцам и разделяли их боль.

"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства пригласил 43-го президента США в Украину в любое удобное для него время.

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Последние разговоры украинского президента с мировыми лидерами

5 мая Зеленский также побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Темой разговора стал оборонный вопрос.

Еще один звонок был к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По его итогам, Зеленский отметил, что Берлин остается мощным союзником Украины. План россиян по расколу Европы – провалился.

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