Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Румынии

18 мая в Румынии был избран новый президент. На выборах победил прозападный действующий мэр Бухареста Никушор Дан, который поддерживает помощь Украине и санкции против Москвы.

Ночью, когда стало известно о победе Дана, президент Зеленский опубликовал пост в соцсети Х с поздравлением. Глава государства выразил надежду, что Украина и Румыния будут в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, передает 24 Канал.

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Первый разговор с новым президентом Румынии

19 мая у Владимира Зеленского был первый разговор с новоизбранным президентом Румынии. Он лично поздравил Дана с победой.

Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость,

– подытожил разговор с Даном украинский лидер.

Политик пригласил румынского коллегу в Украину и обсудил с ним ближайшие возможности встретиться.

Напомним, что Дан выиграл выборы у ультраправого и антиукраинского кандидата Джордже Симиона. Тот сначала заявил об "украденной победе", но в конце концов смирился и признал поражение.