О евроинтеграции и законе о НАБУ: Зеленский поговорил с премьером Дании
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен евроинтеграцию Украины и новый законопроект о независимости антикоррупционных органов.
- Зеленский поблагодарил Данию за поддержку, обе стороны согласились на необходимость быстрого голосования за законопроект в Верховной Раде и обсудили двусторонние контакты в рамках международных форматов.
Президент Украины провел разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен 29 июля. Политики обсудили новый законопроект об антикоррупционных органах и евроинтеграцию Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о разговоре представителей Украины и Дании?
Владимир Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины. Политики говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера. Известно, что сейчас Дания председательствует в Совете ЕС.
Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС,
– заверил украинский лидер.
Он отметил, что президентский законопроект гарантирует независимость антикоррупционных органов и он уже зарегистрирован в Верховной Раде.
"Благодарен Дании за его (законопроекта – 24 Канал) поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", – сказал Зеленский.
Президент Украины рассказал, что во время встречи политики согласовали двусторонние контакты, и в рамках более широких международных форматов. "Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", – подытожил он.