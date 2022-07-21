Зеленский провел первый в истории телефонный разговор с президентом Коста-Рики
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля побеседовал с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом. Это первый телефонный разговор в истории государства с лидером этой страны.
Зеленский побеседовал с президентом Коста-Рики
Зеленский заметил, что Украина продолжает усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке. Об этом он написал в своем Твиттере.
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Первый в истории телефонный разговор с Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Поблагодарил за поддержку Украины международные организации, в частности в ООН,
– заметил украинский президент.
Он также добавил, что Украина ценит введение санкций против россии и противодействие российской пропаганде.
Зеленский поговорил с Дудой и Драги
Владимир Зеленский провел очередной разговор с Анджеем Дудой – 19 июля. Разговор длился час. Зеленский подчеркнул, что поддерживает непрерывный диалог с Дудой, рассказал ему об актуальном положении дел на поле боя.
Также лидеры обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали шаги по противодействию российской агрессии.
Президент еще созвонился с премьером Италии Марио Драги – поблагодарил его за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа.
Достойно внимания – вечернее обращение Зеленского за 21 июля: смотрите видео