Зеленский рассказал, о чем беседовал с Сырским и Гнатовым
Вечером 21 июля были приняты важные кадровые решения. Президент Зеленский заявил, что Александр Сырский больше не будет главнокомандующим ВСУ. Также должность начальника Генштаба покинет Андрей Гнатов.
Президент рассказал, что было в центре внимания во время беседы с ними на встрече.
Что Зеленский говорил с Сирским и Гнатовым?
Прежде всего президент отметил заслуги Сырского в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции.
"Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину". Он также поблагодарил Сырского и каждого воина за прочные позиции на фронте.
Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел,
– отметил глава государства.
При этом новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Бывший советник Минобороны Сергей Стерненко также подтвердил отставку Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба.