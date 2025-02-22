Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о "тройном ударе"

Владимир Зеленский продолжает налаживать дипломатические отношения с союзниками Украины. В частности, он поговорил с Киром Стармером.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля 2025 года имел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского президента.

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Следующая неделя будет насыщенной

Зеленский отметил, что следующая неделя будет активной, поэтому они обсудили совместные шаги.

Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером,

– рассказал Зеленский.

Он также выразил убеждение, что Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности, ведь "безопасность Украины неотделима от безопасности Европы".

Лидеры согласовали военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю.

Президент также не оставил без внимания, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и наше государство это очень ценит.

Ранее сообщали, что 24 февраля Великобритания планирует объявить о новом пакете помощи для Украины. Его назвали "тройным ударом".