Обе стороны смогут договориться, – Трамп после разговора с Зеленским

Недавно состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стали известны некоторые детали их разговора.

В частности, Трамп пообещал принести мир и завершить войну. Он отметил, что обе стороны смогут достичь соглашения, которое положит конец насилию и обеспечит процветание.

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О чем говорили Трамп и Зеленский

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал принести мир и положить конец войне.

У нас с Президентом Украины Зеленским сегодня был очень хороший телефонный разговор,

– написал Трамп.

Экс-президент США рассказал, что Зеленский поздравил его с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии и с тем, что он официально стал кандидатом в президенты Соединенных Штатов.

Также, по словам Трампа, Зеленский осудил "отвратительное" покушение на него в минувшую субботу.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился ко мне, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей", – отметил экс-президент США.

В частности, Трамп выразил убеждение, что "обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".

Напомним, что о своем разговоре с Трампом, Зеленский сообщил около 01:30. Оба политика, что договорились встретиться лично для обсуждения мирных вопросов.