Встреча Зеленского с Дудой: политтехнолог предположил, на какие "закрытые" темы говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу и встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Но мог быть ряд "закрытых" вопросов, которые могли обсудить два президента.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что один из вопросов мог быть относительно размещения военной помощи для Украины. В общем, это третий зарубежный визит президента Украины больше, чем за год.

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"Это возможность размещения определенного оружия на территории Польши. Украинского, которое нам передают. Не только о самолетах, о подготовленных аэродромах говорится. Это не о том, о чем договорились. Гипотетически, что может быть", – сказал политтехнолог.

Тизенгаузен представил, что Украине передадут авиацию, и она где-то должна базироваться.

"Подготовлены аэродромы, рембазы должны быть. Наверное, не очень логично будет, если они будут находиться под ударами российских ракет, дронов", – сказал он.

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Политтехнолог убежден, что слова Владимира Зеленского о том, что вскоре между Польшей и Украиной не будет границ, россияне интерпретируют извращенно.

Они недавно выходили и говорили, что "Польша Западную Украину захватит". И вообще, этот у них нарратив такой с начала войны, что "Польша спит и видит, чтобы захватить Западную Украину",

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Он отметил, что имеет свою интерпретацию заявления Зеленского.

"Что Украина войдет в Европейский Союз, границы будут, скажем, совсем другие", – предположил он.

Польша – друг Украины

По его мнению, Польша является большим другом Украины и одним из, наверняка, лучших друзей.

"Польша прекрасно понимает, что у них там такая же угроза. У них граница с Беларусью. И то ядерное оружие, которое там планируют размещать, оно же, по словам Лукашенко, будет на Польшу и направлено", – отметил Тизенгаузен.

По его словам, эта страна также отдает себе отчет, чем такой гибридный "двухголовый режим" Путина и Лукашенко может обернуться.

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