Зеленский анонсировал новые современные решения для украинских воинов

Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением. В нем он сообщил о введении инновационных шагов в армии.

Также президент рассказал, что сейчас самым горячим направлением фронта остается Покровский.

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Нововведения для защитников

Глава государства рассказал, что сегодня он провел совещание с представителями Министерства обороны. По его итогам, политик сообщил о подготовке "новых и абсолютно современных решений для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений".

Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид,

– заверил президент.

Напомним, что недавно в Генштабе поддержали предложение о мобилизации добровольцев без участия ТЦК.