Також президент розповів, що наразі найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський.

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Нововведення для захисників

Глава держави розповів, що сьогодні він провів нараду із представниками Міністерства оборони. За її підсумками, політик повідомив про підготовку "нових й абсолютно сучасних рішень для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів".

Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд,

– запевнив президент.

Нагадаємо, що нещодавно у Генштабі підтримали пропозицію щодо мобілізації добровольців без участі ТЦК.