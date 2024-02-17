Зеленский пообещал негативно удивить Россию: в Минобороны сделали первый шаг

Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году негативно удивит Россию. В Минобороны уже сообщили о первом шаге на пути к этому.

Соответствующее заявление президент сделал на Мюнхенской конференции. Он также добавил, что Украина продолжает развивать производство дронов и систем РЭБ, передает 24 Канал.

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"Украина негативно удивит Россию"

Владимир Зеленский объяснил, что для продвижения украинских защитников вперед необходимо иметь мощную защиту неба. Для этого Украина развивает собственное производство, что является параллельным путем, пока партнеры оказывают помощь.

Мы начали развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для России, удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши отечественные технологии. Конечно, это параллельный путь, пока мы ожидаем помощь партнеров,

– заявил Зеленский.

Зеленский о том, как Украина удивит Россию: смотрите видео

Президент добавил, что еще в начале полномасштабного вторжения на Мюнхенской конференции по безопасности поднимал вопрос систем ПВО и дальнобойного оружия.

"Я с этого начинал два года назад, на Мюнхенской конференции, что нам надо действовать немножко быстрее и обращать внимание на месседжи Украины, которая имеет большую практику войны. Поэтому очень важно, я подчеркиваю это с первых дней войны, разблокировать небо. Мы начали получать, и благодарны партнерам, системы ПВО – Patriot, NASAMS, IRIS-T. Их очень мало, чтобы быстро продвигаться вперед. Но решение очень простое – там, где находились системы ПВО, возвращались люди, поднимали экономику того или иного города, город был в принципе защищен... И там, где появлялись соответствующие системы ПВО, сразу Россия отходила, отступала, потому что она теряла самолеты. Последний такой пример – уничтожено 12 самолетов", – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что в 2024 году Украина ожидает от партеров новых систем ПВО и дальнобойного оружия, ведь враг значительно превосходит Украину. К примеру, в ВСУ на вооружении артиллерия до 20 километров, когда у оккупантов – до 40 километров.

Официально стартовала коалиция дронов

В Министерстве обороны Украины сообщили, что уже сделали первый шаг, чтобы удивить Россию. Так, официально стартовала коалиция дронов в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Рустем Умеров уже подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции – Латвии и Великобритании – за эту важную инициативу.

Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины,

– заявил Умеров.

Известно, что кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.