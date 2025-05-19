Зеленский пообщался с Трампом в течение нескольких минут еще до звонка Путину, – СМИ

Перед разговором с главой Кремля Владимиром Путиным Дональд Трамп побеседовал с украинским президентом Зеленским. Их разговор длился несколько минут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Зеленский говорил с Трампом

Сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом должен был состояться перед разговором лидера США с Владимиром Зеленским.

Но источник сообщил агентству Reuters, что Зеленский разговаривал с Трампом по телефону перед этим.

Указывается, что разговор длился "несколько минут".

Добавим, что журналист американского портала Axios Барак Равид тоже указывает, что перед разговором с Путиным Трамп поговорил с украинским гарантом. Об этом Равид написал на своей странице в соцсети Х (ранее твитер).

Медийщик ссылается на проинформированный источник, согласно которому "Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным и поговорил с ним несколько минут".

Также отметим, что Суспильному ознакомленный источник сообщил, что президент Зеленский имел короткий разговор с президентом Трампом перед его звонком Путину.

Также у них запланирован разговор после звонка российскому лидеру.

К слову, Владимир Путин и Дональд Трамп уже провели телефонный разговор. После этого разговора глава Кремля вышел к СМИ с заявлениями.