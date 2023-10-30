"Никто не верит в победу Украины, как я": Зеленский попал на первую полосу Time

Издание Time рассказало, как сейчас работает Владимир Зеленский и его команда. В частности, журналисты затронули тему приоритетов руководства Украины и борьбы против оккупантов.

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time. Журналист провел некоторое время с президентом Украины и его командой.

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Самое страшное – мир привык

Зеленский рассказал, что он все больше и чаще должен внушать в союзников веру и надежду на победу Украины. Он поделился, что это "отнимает всю энергию и силу", ведь нужно делать очень много всего.

Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто,

– подчеркнул президент Украины.

Прошло почти двадцать месяцев полномасштабной войны, но пятая часть территории Украины остается оккупированной. Украина несет потери среди военных и гражданских. Зеленский рассказал, что, несмотря на это, чувствует, что глобальный интерес к войне в Украине упал, как и уровень международной поддержки. По его словам, самое страшное, что часть мира привыкла к этому.

В то же время, после того, как в Израиле началась война против палестинских боевиков, удерживать Украину в фокусе внимания стало еще сложнее.

После визита Зеленского в Вашингтон TIME проследил за президентом и его командой в Киев, чтобы понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на упорные призывы к Зеленскому бороться с коррупцией в правительстве и угасающий энтузиазм в отношении войны.

Зеленский изменился, но не изменилась позиция

Владимир Зеленский поменялся. В материале говорится, что раньше он мог шутить во время заседаний и в целом излучал оптимизм, теперь этого нет. Теперь же он заходит, получает обновление, отдает приказы и выходит. В окружении президента рассказывают, что он, вероятно, чувствует себя преданным своими западными партнерами, однако от борьбы никто не собирается отказываться.

В ходе обсуждения будущего развития войны один вопрос остается непреложным: возможность проведения мирных переговоров со страной-агрессором. Большинство украинцев категорически не одобрили бы такой шаг, особенно если бы он предусматривал потерю любой оккупированной части Украины.

Зеленский остается категорически против временного перемирия.

Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений,

– сказал президент.

Третья мировая может начаться в Украине

Зеленский называет это "войной воли" и опасается, что если россиян не остановить в Украине, боевые действия выйдут за ее пределы. По его словам, Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем разразиться еще где-то. Таков был призыв Зеленского в Вашингтоне: помогите Украине остановить войну, пока она не распространилась и пока не стало слишком поздно. Он остается неизменным.

Помощь Украине стала камнем преткновения в дискуссии о федеральном бюджете. Выступление Зеленского перед Сенатом США произвело глубокое впечатление на некоторых из присутствующих депутатов.

Вы даете деньги. Мы отдаем свою жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

Подготовка к зиме

Зима близко, а холода наступают. Россия может повторно атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины и снова оставить нас без света. Российские атаки нанесли ущерб электростанциям и частям электросети, так что теперь она потенциально не сможет удовлетворить скачки спроса при снижении температуры. Трое высокопоставленных должностных лиц, ответственных за решение этой проблемы, рассказали, что отключения электроэнергии этой зимой могут быть более серьезными.

Зима также может повлиять и на ход боевых действий в Украине. В частности, изменение погоды может осложнить продвижение украинских военных, однако Зеленский не соглашается с тем, что это будет означать "заморозку войны".

Также в материале говорится, что в команде президента ожидаются серьезные кадровые перестановки.

Журналист отмечает, что украинские бойцы в разных направлениях испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Действительно, для проведения успешных операций по отвоеванию наших территорий нам нужно западное вооружение, которое могут предоставить союзники. Это также существенно повлияло и на моральный дух воинов и обычных гражданских. Украина также терпит потери, однако наше государство борется, в первую очередь, за себя и за свою независимость, тогда как россияне пришли умирать на чужую землю.

Украина борется с коррупцией

В преддверии визита в Вашингтон Белый дом подготовил для украинцев список антикоррупционных реформ. Украина начала внедрять их в жизнь.

Зеленский признает серьезность и угрозу коррупции. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из его приоритетов. Он также предположил, что у некоторых иностранных союзников есть стимул преувеличивать проблему.

Внимание союзников может сместиться

Утром 7 октября началась война в Израиле. Зеленский и его помощники собрались вместе и пытались понять, чем будет означать эта трагедия.

С первых дней российского вторжения приоритетом Зеленского и, вероятно, его главным вкладом в защиту нации было удержание внимания на Украине и сплочение демократического мира вокруг нее. Обе задачи стали более сложными. Центр внимания союзников Украины в США и Европе и мировых СМИ быстро переместился на Сектор Газа.

Президент США Джо Байден предложил объединить пакеты помощи Украине и Израилю. Несмотря на это, по словам Зеленского, Белый дом остается приверженным помощи Украине.

В начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сберечь симпатии человечества. Теперь его задача усложнилась. В своих зарубежных поездках и президентских телефонных звонках ему нужно убеждать мировых лидеров, что помощь Украине отвечает их собственным интересам.

Однако Украина во главе с Зеленским продолжает идти дальше и бороться, ведь не может позволить себе устать от войны. Никто в Украине. А президент меньше.