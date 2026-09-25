Об этом президент Зеленский сказал в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

О чем Зеленский попросил Трампа в преддверии визита Си?

По словам президента, он лично попросил Трампа поднять вопрос Украины во время переговоров с Си и сделать все, чтобы лидер Китая убедил Путина закончить войну.

Переговоры Трампа и Си уже прошли. Зеленский отметил, что еще не получил от американской стороны информацию о части разговора лидеров по Украине.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. После глава государства рассказал, что просил Трампа приобщить Си к мирным переговорам по Украине.

Заметим, что официальная позиция Пекина остается неизменной. Он призывает обе стороны конфликта прекратить войну.

В то же время, Китай остается крупнейшим спонсором ВПК России, покупая ее нефть и не только.

Стало известно, что Китай передает России новые технологии для беспилотников, которые могут залетать в здания и ждать появления людей для атаки. Также Китай разрабатывает спутниковую систему связи, подобную Starlink.

По словам президента Зеленского, новые технологии уже помогают России точнее наносить удары по Украине.