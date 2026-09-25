Про це президент Зеленський сказав у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Про що Зеленський попросив Трампа напередодні візиту Сі?

За словами президента, він особисто попросив Трампа порушити питання України під час переговорів з СІ та зробити все, щоб лідер Китаю переконав Путіна закінчити війну.

Переговори Трампа й Сі вже відбулися. Зеленський зазначив, ще не отримав від американської сторони інформацію про частину розмови лідерів щодо України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН 22 вересня. Опісля глава держави розповів, що просив Трампа долучити Сі до мирних переговорів щодо України.

Зауважимо, що офіційна позиція Пекіна залишається незмінною. Він закликає обидві сторони конфлікту припинити війну. Водночас Китай залишається найбільшим спонсором ВПК Росії, купуючи її нафту і не тільки.

Стало відомо, що Китай передає Росії нові технології для безпілотників, які можуть залітати у будівлі та чекати на появу людей для атаки.

Також Китай розробляє супутникову систему зв'язку, подібну до Starlink.

За словами президента Зеленського, нові технології вже допомагають Росії точніше завдавати ударів по Україні.