Я попросил Трампа сделать все, чтобы Си убедил Путина закончить войну, – Зеленский
24 сентября Си Цзиньпин впервые за 11 лет прибыл в США. У Украины есть ожидания от этого визита.
Об этом президент Зеленский сказал в комментарии журналистам, передает 24 Канал.
О чем Зеленский попросил Трампа в преддверии визита Си?
По словам президента, он лично попросил Трампа поднять вопрос Украины во время переговоров с Си и сделать все, чтобы лидер Китая убедил Путина закончить войну.
Переговоры Трампа и Си уже прошли. Зеленский отметил, что еще не получил от американской стороны информацию о части разговора лидеров по Украине.
Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. После глава государства рассказал, что просил Трампа приобщить Си к мирным переговорам по Украине.
Заметим, что официальная позиция Пекина остается неизменной. Он призывает обе стороны конфликта прекратить войну.
В то же время, Китай остается крупнейшим спонсором ВПК России, покупая ее нефть и не только.
Стало известно, что Китай передает России новые технологии для беспилотников, которые могут залетать в здания и ждать появления людей для атаки. Также Китай разрабатывает спутниковую систему связи, подобную Starlink.
По словам президента Зеленского, новые технологии уже помогают России точнее наносить удары по Украине.