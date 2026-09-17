Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора после отставки Кравченко

Зеленский назначил нового исполняющего обязанности Генерального прокурора. Им станет Антон Ковальский

Он сменил в должности скандального Руслана Кравченко. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно о назначении?

Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора.

В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора,

– говорится в документе.

Ковальский родился в 1984 году в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".

Он занимал ряд должностей в Виннице и области. С сентября 2020 по октябрь 2021 был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры.

С ноября 2021 занимал должность руководителя Черновицкой областной прокуратуры. В июле 2025 года Ковальский был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

Напомним, что именно его СМИ называли главным кандидатом на должность исполняющего обязанности генпрокурора. Также в списке возможных вариантов фигурировал Даниил Гетманцев.

Что известно о предыдущем генпрокуроре?

Напомним, что предшественником Ковальского в должности был Руслан Кравченко. После начала операции НАБУ и САП "Карфаген" в понедельник, 14 сентября, Кравченко заявил, что подписал подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу.

Однако директор НАБУ заявил, что фактически не получал подозрения, якобы подписано должностным лицом. В Офисе генпрокурора также сообщили, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу не объявлялось подозрение.

В тот же день стало известно, что Кравченко сбежал из Украины. Чиновник объяснял свой выезд за границу служебной командировкой. Он заявлял, что планирует информировать международных партнеров о ситуации с украинскими антикоррупционными органами.

Впоследствии, 15 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко с должности генпрокурора. В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об его отставке.