Зеленский поручил МИД отреагировать на использование врагом иранского оружия

Российские оккупанты в последние недели все чаще используют иранское оружие, в частности дроны. На это обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер поручил МИД отреагировать на использование врагом иранского оружия.

Важно Применение россией иранских дронов может создать проблемы для ВСУ, – СМИ

Несмотря на то что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что россия применяет в Украине вооружения иранского производства.

Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан,

– заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Президент Украины поставил задачу Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования войсками россии на украинской территории вооружения иранского производства.

Оккупанты используют иранское оружие

В последнее время оккупанты все чаще используют иранское оружие на поле боя. В частности и дроны-камикадзе Shahed 136. К примеру:

23 сентября оккупанты атаковали Одессу двумя дронами Shahed 136. Один дрон силам ПВО удалось сбить. В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.

22 сентября в Николаевской области украинские защитники и защитницы уничтожили сразу 4 иранские дрона с помощью 2 управляемых ракет.

Главный редактор Defence Express Олег Катков ранее отметил, что пока неизвестны детальные характеристики Shahed 136. По словам Каткова, иранские дроны являются опасными для гражданских, поскольку некоторые их детали являются сомнительного качества и могут упасть где угодно. К ним нельзя подходить – Shahed 136 имеют барражирующий боеприпас со взрывчаткой.

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