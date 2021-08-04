Зеленский поручил МВД и СБУ обеспечить безопасность белорусам, которые приезжают в Украину
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел обеспечить защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года. Особенно тем, кому могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.
О соответствующем поручении главы государства украинским правоохранителям информирует Офис Президента.
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Зеленский поручил гарантировать безопасность белорусов в Украине
Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту,
– отметил президент.
СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей.
Зеленский добавил, что сейчас есть определенный перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали осуществлять мероприятия по оценке рисков, а также сопровождению этих людей в Украине и их охране.
Такое решение приняли из-за информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также трагической гибели Виталия Шишова.
В ОП также подчеркнули, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели белорусского активиста, быстрой и полной проверки информации, а также информирования общества полицией о прогрессе следователей по делу.
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