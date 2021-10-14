Зеленский поручил полностью выплатить задолженность украинским военным

12:24

Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным Вооруженных сил Украины. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.