Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины

Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил привести в соответствие все границы Украины. Соответствующую информацию политик озвучил на брифинге после первого в истории заседания СНБО на территории Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что во время заседания рассматривался вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. Политики заслушали доклад главы МВД Дениса Монастырского.

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Есть задача, которую поставил президент – в ближайшее время привести в соответствие все наши границы,

– отметил секретарь СНБО.

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