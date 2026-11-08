Зеленский поручил подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева

8 ноября Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ликвидации последствий российских ударов по областям. Президент поручил разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.

Глава государства сообщил о результатах селекторного совещания в своем телеграм-канале. По его словам, власти готовят комплексные решения для столицы, а в Днепропетровской области энергетики круглосуточно устраняют перебои с электроснабжением после массированной российской атаки.

Резервный транспорт и бесплатный проезд в столице

Премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили президенту варианты резервных транспортных схем для столицы. В настоящее время прорабатывается необходимое количество автобусов, а также реорганизация дорожного движения в отдельных частях города.

Это позволит сохранить транспортное сообщение в случае возможных сбоев в работе метрополитена или затруднений на мостах через Днепр.

Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева. Благодарю за конкретные предложения,

– подчеркнул Президент.

Обратите внимание! Пока неизвестно, планируется ли бесплатный проезд в Киеве на постоянной основе или, например, во время сбоев в работе метро.



"Думаю, что завтра (9 ноября – 24 Канал) премьер-министр представит подробности, и если завтра же утвердят, то предоставим больше информации", – сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

Еще одной темой селекторного совещания стали последствия обстрелов в Днепропетровской области, в частности в Днепре, Павлограде и Каменском. На пике отключений без электроснабжения остались более 600 тысяч абонентов – люди, предприятия и объекты критической инфраструктуры. В настоящее время электроснабжение в регионе постепенно восстанавливают ремонтные бригады.

Кроме того, участники заслушали доклады о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах. Отдельные задачи были поставлены перед МИД Украины и дипломатической командой Офиса Президента в преддверии международных встреч: для поддержки украинцев зимой продолжается подготовка новых энергетических и финансовых пакетов помощи.

Ранее глава государства отмечал, что из-за российских атак самая тяжелая ситуация с восстановлением наблюдалась именно в Киеве, где жители столкнулись с длительными отключениями электроэнергии. Он с подверг критике столичные власти, произошедшие из-за провала в подготовке резервного энергоснабжения.