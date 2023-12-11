Фантастическое решение: политолог объяснил, почему визит Зеленского в Аргентину настолько важен

Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Аргентину. Он присутствовал на инаугурации нового президента Хавьера Милея и провел переговоры с лидерами ряда стран Южной Америки.

Глава Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что таким визитом Украина показывает, что находится на острие глобальных процессов. Приезд Зеленского в Аргентину он назвал фантастическим решением.

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Почему визит так важен

Украина продемонстрировала, что может напрямую общаться со странами Глобального Юга. Ведь кроме переговоров с новоизбранным президентом Аргентины состоялся ряд встреч с руководителями многих государств.

Этот заграничный визит также стал площадкой для установления разных контактов. К примеру, Владимир Зеленский обменялся мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который играет определенную роль в вопросе нашей евроинтеграции. Такие контакты должны происходить.

Когда-то Хавьер Милей озвучивал предложение, что Аргентина может стать площадкой для мирного процесса. Думаю, президент Зеленский мог обсуждать это в контексте Глобального саммита мира, который должен пройти в первой половине 2024 года,

– заметил политолог.

Позиция Аргентины сегодня меняется на более проукраинскую. Это видно, глядя на команду нового президента. Следовательно, наше государство может ожидать новых результатов, ведь раньше считалось, что Латинская Америка пессимистично смотрит на украинские предложения.

Аргентина может стать нашим якорем с точки зрения влияния на Глобальном Юге. Следует заметить, что эта страна сегодня пересматривает свою внешнюю политику и не хочет участвовать в международных организациях, в которых присутствует Россия,

– добавил Чаленко.

В этом вопросе уже были политические заявления. Дальше мы, вероятно, увидим политические решения.

В целом, визит стал возможностью усилить двусторонние связи между Украиной и Аргентиной, а также показать, что наше государство остается мощным и глобальным игроком в мировой политике.

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