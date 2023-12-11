Голова Центру аналізу та стратегій, політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що таким візитом Україна показує, що перебуває на вістрі глобальних процесів. Приїзд Зеленського до Аргентини він назвав фантастичним рішенням.

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Чому візит такий важливий

Україна продемонструвала, що може безпосередньо комунікувати з країнами Глобального Півдня. Адже, окрім переговорів з новообраним президентом Аргентини, відбулася низка зустрічей з керівниками багатьох держав.

Цей закордонний візит також став майданчиком для встановлення різних контактів. Наприклад, Володимир Зеленський обмінявся думками з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відіграє певну роль у питанні нашої євроінтеграції. Такі контакти мають відбуватися.

Колись Хав’єр Мілей озвучував пропозицію, що Аргентина може стати майданчиком для мирного процесу. Думаю, президент Зеленський міг обговорювати це у контексті Глобального саміту миру, який має відбутися в першій половині 2024 року,

– зауважив політолог.

Позиція Аргентини сьогодні змінюється на більш проукраїнську. Це видно, дивлячись на команду нового президента. Відтак наша держава може очікувати на нові результати, адже раніше вважалося, що Латинська Америка песимістично дивиться на українські пропозиції.

Аргентина може стати нашим якорем з погляду впливу на Глобальному Півдні. Варто зауважити, що ця країна сьогодні переглядає свою зовнішню політику та не хоче брати участь у міжнародних організаціях, у яких присутня Росія,

– додав Чаленко.

Щодо цього питання вже були політичні заяви. Далі ми, ймовірно, побачимо політичні рішення.

Загалом візит став можливістю посилити двосторонні зв'язки між Україною та Аргентиною, а також показати, що наша держава залишається потужним і глобальним гравцем у світовій політиці.

Візит Зеленського в Аргентину: що відомо