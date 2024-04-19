Пообщался с воинами и заслушал доклады: Зеленский посетил Часов Яр, за который идут бои

Владимир Зеленский 19 апреля совершил рабочую поездку в Донецкую область. Президент посетил и Часов Яр, за который сейчас идут ожесточенные бои.

Во время поездки в Донецкую область Зеленский посетил один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады. Он заслушал доклады, а также пообщался с украинскими защитниками.

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Детали рабочей поездки

Во время поездки в Донецкую область Зеленский заслушал доклад командира 41-й бригады Сергея Ромашко по оперативной обстановке в его зоне ответственности, поставленные боевые задачи и взаимодействие с соседними подразделениями. Также командир 41-й бригады доложил о возведении оборонительных рубежей и установлении минных заграждений.

Президент поблагодарил воинов за защиту Украины и отметил их наградами. В частности Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" главному сержанту Сергею Гвоздю.

Владимир Зеленский посетил Часов Яр: смотрите видео

Штаб-сержант Олег Дячук получил награду "Крест боевых заслуг". Также было рождено еще 3 защитников: один получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а двое – "За мужество" III степени.

Зеленский встретился с воинами и поблагодарил их за борьбу с врагом. Президент подчеркнул, что бойцы сейчас защищают Украину на одном из самых горячих направлений фронта.

Спасибо за то, что боретесь за Украину, за украинский Донбасс. Благодарен тем вашим собратьям, которых, к сожалению, с нами уже нет, но они навсегда в памяти. Желаю вам здоровья, крепости, победы и всего только самого лучшего. Еще раз спасибо за то, что бережете Украину и отстаиваете наших людей и нашу землю,

– подчеркнул Зеленский.

40 километров от линии фронта

Владимир Зеленский сообщил, что 19 апреля совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и защиты людей. Также президент осмотрел строительство фортификаций. Он отметил, что максимум усилий должен быть сосредоточен именно на этом.

Кроме того, Зеленский встретился с защитниками, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он также отметил работу медиков, которые прилагают титанические усилия к спасению бойцов.