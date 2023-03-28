Под носом у врага: Зеленский посетил границу Украины с Россией
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 28 марта посетил границу Украины с Россией в Сумской области. Украинский лидер встретился с пограничниками, прикрывающими рубежи государства.
Украинский лидер заслушал доклад о порядке обороны и защиты границы Украины в пределах участка ответственности Сумского пограничного отряда. Россия активизировала обстрелы со своей территории.
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Больше всего от действий страны-террористки страдает Белопольская территориальная община.
Пограничники проинформировали президента о комплексе мер, принимаемых в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины на этом направлении, чтобы иметь все возможности противодействовать врагу,
– говорится в сообщении.
Зеленский посетил границу Украины с Россией: смотрите видео
Поездки Зеленского по Украине – главное
Владимир Зеленский побывал 23 марта в Херсонской области. В частности, украинский лидер посетил село Посад-Покровское. Оно очень пострадало от действий российских оккупантов. Зеленский осмотрел Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в Посаде-Покровском.
Уже 27 марта украинский лидер посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Там Зеленский поблагодарил героев за защиту и вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.