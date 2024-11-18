Зеленский посетил Купянск, что в нескольких километрах от линии соприкосновения

Президент Владимир Зеленский посетил Купянск, а до этого Покровск. Он поздравил бойцов с Днем сержанта, отметив их наградами и заслушав доклады по ситуации на фронте.

Сегодня президент посетил также Покровск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

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Зеленский у линии фронта

Президент посетил прифронтовые города Покровск и Купянск чтобы поздравить и поддержать украинских военных с Днем сержанта. Он отметил, что сержанты являются настоящим примером для солдата.

Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений,

– отметил президент.

Также Зеленский отметил государственными наградами воинов, проявивших себя в боях. Командиры доложили ему о ситуации на фронте. Президент также заслушал доклады по безопасности и социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

Обращение Владимира Зеленского из Купянска: смотрите видео