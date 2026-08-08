Главный союзник России на Балканах: зачем Зеленский впервые посетил Сербию

Владимир Зеленский 7 августа совершил первый за время своего президентства визит в Сербию. Накануне об этом сообщила пресс-служба президента страны Александра Вучича.

Как отметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко, в этом большая заслуга украинского посла в Сербии Александра Литвиненко. Он проделал важную дипломатическую работу, чтобы встреча президентов все-таки состоялась.

Зачем Зеленскому визит в Сербию?

Стоит отметить, что работа с Вучичем ведется уже давно. Он уже контактировал с Украиной. Более того, когда-то наша страна даже закупала там оружие.

Сербия – это главный союзник России на Балканах. У них давние связи. Думаю, главная цель этого визита – игра на встречном курсе. Зеленский демонстрирует, что он играет на российском поле, на Западных Балканах,

– подчеркнул политолог.

Между тем Вучич играет на многовекторность, сохраняет связи с Россией, Китаем, но Сербия движется по пути европейской интеграции. Визит Зеленского демонстрирует, что две страны, идущие в Европейский Союз, стремятся к миру и взаимопониманию. Поэтому у обоих лидеров разные мотивы.

Фесенко объяснил цель визита Зеленского в Сербию: смотрите видео

Нашему президенту важно демонстрировать взаимодействие даже с теми странами, которые не являются нашими полноценными союзниками, но с которыми мы должны находить взаимопонимание, в частности в контексте европейской интеграции. У нас не должно быть противоречий, ведь внутри Евросоюза идет достаточно острая закрытая борьба.

Кто-то лоббирует страны Западных Балкан, чтобы они первыми вошли в ЕС, кто-то, наоборот, поддерживает Украину. Здесь нужно найти баланс. Сам визит не будет сенсационным или прорывным, но с учетом того, что это первый визит в страну, которая считается пророссийской, – нам нужно продолжать такую работу,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Россия должна чувствовать, что у нее нет неприкосновенных зон в Европе. Украине нужно дипломатически "атаковать" даже там, где россияне считают, что это их территория.

К слову, визит украинского лидера в Сербию анонсировали еще 6 августа. Деталей программы не сообщили. Интересно, что Зеленский и Вучич встречались в июле во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Тогда президент Сербии стал единственным лидером, который не подписал совместную декларацию о поддержке Украины.

Уже вечером 7 августа Владимир Зеленский прибыл в страну. Его визит начался с ужина с сербским президентом. По сообщениям СМИ, он также встретится с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и проведет еще одну официальную встречу с Вучичем. После этого ожидается общение с журналистами.