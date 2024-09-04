Зеленский посетил заседание "Слуги народа": известны министры в обновленном Кабмине
Источник:Давид Арахамия
Давид Арахамия выложил список кадровых назначений. С кандидатурами министров определились на заседании фракции "Слуга народа" 4 сентября, которое посетил президент.
Вчера, 3 сентября, Арахамия анонсировал на среду заседание фракции и "день увольнений". По его словам, 50% штата должны сменить. А 5 сентября должен быть день назначений.
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Кто войдет в новый Кабмин
На повестке дня – кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства,
– написал Давид Арахамия.
Список новых министров:
- МИД – Андрей Сибига;
- Минрегион – вице-премьер Алексей Кулеба;
- Министр юстиции – вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- Минветеранов – Наталья Калмыкова;
- Министерство культуры и информационной политики – Николай Точицкий;
- Минагро – Виталий Коваль;
- Минмолодежи – Матвей Бедный;
- Минэкологии – Светлана Гринчук;
- Минстратегпром – Герман Сметанин.
Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.
Кандидатуру Точицкого на должность министра культуры Арахамия прокомментировал так: "На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом".
Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить,
– добавил нардеп.
Как сложится судьба Ирины Верещук
Она перейдет в Офис Президента и будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!
– прокомментировала Ирина Верещук свое назначение.
Минрегион разделят на два направления
По словам Арахамии, Алексей Кулеба возглавит Минрегион "в том виде, как оно работает сейчас". Но впоследствии, в соответствии с замыслом, ведомство разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
В эфире телемарафона заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что министерство разделят не сразу. "Премьер попросил на это 2 месяца", – сказала она.