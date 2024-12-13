Зеленский скоро встретится с лидерами ЕС и НАТО: в Reuters сказали, чего ждать

Президент Украины будет иметь важные переговоры с лидерами европейских стран. Владимир Зеленский будет пытаться заручиться их дальнейшей поддержкой Украины.

Глава государства примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе. Мероприятие состоится 18 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Событие организует генсек Альянса Марк Рютте. Ожидается, что на нем украинский лидер обсудит дальнейшую поддержку его страны в войне с Россией.

Это не будет встреча, которая будет иметь конкретные решения, а будет более политическая для обсуждения ближайших недель и месяцев,

– рассказал источник.

Встреча Зеленского и лидеров ЕС и НАТО состоится в день, когда политики прибудут на саммит ЕС – Западные Балканы в Брюсселе. Предполагается, что, кроме совместной встречи, Зеленский будет иметь несколько двусторонних.

В вечернем обращении президент подтвердил планы на среду 18 декабря.