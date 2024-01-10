Впервые с 2019 года: Зеленский посетит Эстонию
Источник:Estonian world
Украинский лидер посетит Эстонию с рабочим визитом. Это будет первая поездка Владимира Зеленского в эту страну с 2019 года.
Об этом эстонские СМИ сообщили 10 января. Отметили, что глава нашего государства прибудет в Таллин уже в четверг, 11 января.
Кстати говоря Зеленский приехал в Вильнюс и рассказал о дальнейших планах
Что известно о предстоящем визите президента в Эстонию
С соображений безопасности точное время визита Зеленского пока не разглашают. СМИ писали, что украинский лидер в Таллине встретится с президентом, спикером парламента и премьером Эстонии.
Перед предстоящей встречей с Владимиром Зеленским Кая Каллас заявила, что все эстонцы рады приветствовать в своей стране президента нашего государства. Также подчеркнула, что Эстония верит в победу Украины.
Мы должны поддерживать Украину столько, сколько это нужно и сколько нужно для победы Украины. Это решающее время, и мы должны оставаться сосредоточенными. Если мы позволим агрессорам пренебрегать международным правом и диктовать правила игры, мы окажемся в гораздо более опасном мире,
– подчеркнула премьер.
Кстати, по данным СМИ, это первый визит Зеленского в Эстонию с 2019 года.
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Зеленский анонсировал визит в Таллин
- Заметим, что утром 10 января в соцсети Х, ранее известной как твиттер, Владимир Зеленский подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва – надежные друзья и принципиальные партнеры Украины.
- "Сегодня я прибыл в Вильнюс перед поездкой в Таллин и Ригу", – отметил президент.