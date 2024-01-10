Впервые с 2019 года: Зеленский посетит Эстонию

Украинский лидер посетит Эстонию с рабочим визитом. Это будет первая поездка Владимира Зеленского в эту страну с 2019 года.

Об этом эстонские СМИ сообщили 10 января. Отметили, что глава нашего государства прибудет в Таллин уже в четверг, 11 января.

Кстати говоря Зеленский приехал в Вильнюс и рассказал о дальнейших планах

Что известно о предстоящем визите президента в Эстонию

С соображений безопасности точное время визита Зеленского пока не разглашают. СМИ писали, что украинский лидер в Таллине встретится с президентом, спикером парламента и премьером Эстонии.

Перед предстоящей встречей с Владимиром Зеленским Кая Каллас заявила, что все эстонцы рады приветствовать в своей стране президента нашего государства. Также подчеркнула, что Эстония верит в победу Украины.

Мы должны поддерживать Украину столько, сколько это нужно и сколько нужно для победы Украины. Это решающее время, и мы должны оставаться сосредоточенными. Если мы позволим агрессорам пренебрегать международным правом и диктовать правила игры, мы окажемся в гораздо более опасном мире,

– подчеркнула премьер.

Кстати, по данным СМИ, это первый визит Зеленского в Эстонию с 2019 года.

Обратите внимание Будущее НАТО и 200 миллионов евро поддержки: главные заявления Зеленского и Науседы в Литве

Зеленский анонсировал визит в Таллин