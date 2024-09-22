Зеленский начнет визит в США с поездки на завод боеприпасов в Пенсильвании, – СМИ

Президент Владимир Зеленский намерен начать свой визит в США 22 сентября с остановки на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Этот завод производит одни из самых критически необходимых боеприпасов для борьбы Украины против российских войск.

Об этом пишут в AP со ссылкой на двух американских чиновников.

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С чего начнет визит в США Владимир Зеленский

Двое американских чиновников сообщили изданию, что Зеленский посетит Скрентонский боеприпасный завод, когда он начнет свое важное путешествие.

Отмечается, что завод в Скрентоне один из немногих в США, где изготавливают 155 миллиметровые артиллерийские снаряды, которые используются в системах гаубиц, которые могут поражать на расстоянии до 32 километров, позволяя войскам уничтожать вражеские цели с защищенного расстояния.

В издании добавили, что президент Украины также выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября и отдельно встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис 26 сентября.

Добавим, что Зеленский также скорее всего встретится и с экс-президентом США, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Их встреча, по словам президента, может состояться на следующей неделе.