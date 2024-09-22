Про це пишуть в AP з посиланням на двох американських чиновників.

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З чого почне візит до США Володимир Зеленський

Двоє американських посадовців повідомили виданню, що Зеленський відвідає Скрентонський боєприпасний завод, коли він розпочне свою важливу подорож.

Зазначається, що завод у Скрентоні один із небагатьох у США, де виготовляють 155 міліметрові артилерійські снаряди, які використовуються в системах гаубиць, які можуть вражати на відстані до 32 кілометрів, дозволяючи військам знищувати ворожі цілі із захищеної відстані.

У виданні додали, що президент України також виступить на засіданні Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня та окремо зустрінеться у Вашингтоні з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс 26 вересня.

Додамо, що Зеленський також скоріш за все зустрінеться і з експрезидентом США, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом. Їхня зустріч, за словами президента, може відбутися наступного тижня.