Думаю, это наше знамя, – Зеленский пошутил, когда Шольц встал на его место перед брифингом

Президент Владимир Зеленский в Париже пошутил из-за конфуза, произошедшего с немецким канцлером Олафом Шольцом. Лидер Германии перепутал флаги и стал перед украинским.

Смешной инцидент произошел в Елисейском дворце в Париже, куда Зеленский прибыл после визита в Лондон, пишет 24 Канал. В Париже украинский лидер встретился с Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Макрон и Зеленский помогли Шольцу найти свое место

Поздним вечером 8 февраля Зеленский, Макрон и Шольц провели брифинг для СМИ. Первым вышел французский лидер, после которого Зеленский и Шольц.

Немецкий канцлер уверенно направился к украинскому флагу, не заметив немецкого. Зеленский сразу заметил, что Шольц встал не у своего флага и сказал, что это украинский флаг.

Президент Украины поблагодарил Шольца за его выбор и принял предложение Макрона поменяться местами. Смешной инцидент вызвал смех в зале, а также у лидеров государств.

Шольц перепутал флаг Украины и Германии: видео

Зеленский встретился с Макроном и Шольцом: главное