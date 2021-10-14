Зеленский посмертно наградил двух военных званиями Героя Украины

14 октября 2021 , 14:19
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Источник:

Офис президента

Владимир Зеленский 14 октября присвоил звание Героя Украины двум военным – Рустаму Хамраеву и Николаю Верхогляду. К сожалению, украинские бойцы получили их посмертно.

Соответствующие указы Владимира Зеленского о предоставлении званий обнародовали 14 октября на сайте Офиса президента.

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Звание Герой Украины с празднованием орденом "Золотая Звезда" присвоили:

  • полковнику Николаю Верхогляду (посмертно),
  • солдату Рустаму Хамраеву (посмертно).

Украинский военных наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что известно о новых героях Украины

  • Рустам Хамраев служил добровольцем 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". Воин погиб 17 июня 2014 года во время освобождения поселка Металлист Славяносербского района Луганской области.
  • Николай Верхогляд – офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Во время наступления армии Республики Сербской на мусульманский анклав обеспечил эвакуацию мирного населения. Умер 30 мая 2021 года от коронавируса.
Автор: Наталія Пристанська