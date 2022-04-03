Зеленский посмертно наградил Максима Левина орденом "За мужество"

1 апреля полиция обнаружила тело документального фотографа Макса Левина. Его убили захватчики в зоне боевых действий Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить посмертно Максима Левина орденом "За мужество". Соответствующий приказ уже подписан.

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Зеленский посмертно наградил Левина орденом "За мужество"

Максу Левину присвоили орден за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии.

Постановляю наградить орденом "За мужество" III ступени ЛЕВИНА Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно),

– говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня Зеленский также издал указ о присвоении героя Украины 8 военнослужащим, 5 из них – посмертно.

Коротко о Максе Левине

40-летний украинский корреспондент и документальный фотограф. Работал с рядом украинских и международных изданий, в том числе Reuters, BBC, Associated Press, LB.ua и Hromadske. Его фото публиковали, в частности Wall Street Journal, TIME, Vatican news, "Радио Свобода" и другие.

Большинство документальных проектов Левина связано с войной на Донбассе и в Украине.

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