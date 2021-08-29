Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Виктору Гурняку и Святославу Горбенко

В Киеве возле Министерства обороны 29 августа состоялась церемония чествования памяти защитников Украины. Участие в мероприятии принял президент Владимир Зеленский, который посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим в 2014 году воинам.

Орденом "Золотая Звезда" посмертно отметили бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко. Его присвоили и погибшему солдату Виктору Гурняку.

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Что известно о Горбенко и Гурняке

Святослав Горбенко по прозвищу "Скельд" был одним из "киборгов" и в свои 19 лет стал воином Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор". Он вместе с собратьями защищал Донецкий аэропорт.



Святослав Горбенко погиб, когда пытался спасти собрата / Фото с сайта "Украинский мемориал"

Погиб 3 октября 2014 года, когда спасал раненых бойцов. Вместе с Сергеем "Каспером" Андреевым пытался спасти раненого бойца "Фрола" возле старого терминала аэропорта. В здание попал танковый снаряд, осколками которого ранило Горбенко и Андреева. Спасти защитников не удалось, выжил только "Фрол".



Горбенко и Гурняка посмертно наградили орденом "Золотая Звезда" / Фото ОП

Виктор Гурняк был пластуном, волонтером, журналистом, фотокорреспондентом украинских и зарубежных СМИ, соучредителем фотоагентства LUFA и воином батальона "Айдар". Его знали под псевдонимами "Гарт", "Гартик" и позывным "Олигарх". Он собирал деньги и покупал и доставлял необходимые вещи в зону АТО.



Виктор Гурняк был воином "Айдара" / Фото Петра Задорожного, LUFA

Впоследствии Гурняк ушел на фронт и погиб возле 32 блокпоста в Луганской области. Он вывозил раненых под минометным обстрелом 19 октября 2014 года возле поселка Смелое. Известно, что защитник пытался завести автомобиль, чтобы уехать с поля боя. Пока продолжалась техническая задержка, прилетела мина и в бойца попал осколок. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.

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О "Гарте" сняли документальный фильм, который демонстрировали в феврале 2015 года в Тернополе. Его посмертно наградили орденами "За мужество" III степени, "Народный Герой Украины", медалью "За участие в бою", пластовым крестом "За геройский чин" и другими. У него осталась жена и несовершеннолетняя дочь.



Орден Виктора Гурняка забрал его брат Остап / Фото Юрий Юзич



Родные и близкие Виктора Гурняка пришли на церемонию чествования / Фото Назара Зелинки

Во дворе Минобороны озвучили фамилии 228 погибших защитников Украины, а воины почетного караула каждый раз осуществляли удар в Колокол памяти и салютовали из оружия. В завершение президент возложил цветы к Колоколу.



Воины почетного караула осуществляли удар в Колокол памяти / Фото ОП

В Украине 29 августа состоялась минута молчания для почтения памяти погибших защитников. В знак уважения приостановили трансляцию передач на радио и телевидении и приспустили флаги на зданиях.

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