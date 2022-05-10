Зеленский посоветовал словакам избегать зависимости от России: вспомнил горький опыт Украины

Украина как ни одно другое государство знает, что такое дело с Россией, использующей все рычаги влияния для своих целей. На фоне 6-го пакета санкций против России, наше государство пытается объяснить странам ЕС, к чему может привести зависимость от Москвы.

Зеленский упомянул о размещении Черноморского флота России в оккупированном Крыму

Президент Владимир Зеленский во время обращения в парламент Словакии на примере Украины продемонстрировал, к чему приводит зависимость от России, сообщает 24 канал.

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Зеленский подчеркнул необходимость 6-го пакета санкций против России, который до сих пор согласовывают страны Евросоюза. Согласно ему, на российскую нефть наложат эмбарго, однако Словакии, Венгрии и Чехии в виде исключения предлагают присоединиться к санкциям в 2024 году.

Украинский президент выразил понимание, что в Словакии сложно отказаться от российских энергоресурсов. В то же время, он рассказал о последствиях борьбы российских политиков за поставку в Украину газа из России.

Они предлагали разные якобы выгодные варианты – абсолютно нерыночные, дешевые и удобные, прежде всего, для Москвы. Предлагали, чтобы получить у нас политическое решение о большем объеме поставок и более легкой схеме расчета за российский газ,

– сказал глава государства.

Как заявил Зеленский, до недавнего времени Украина была одним из самых больших направлений сбыта для "Газпрома".

"К чему это привело? Украина зависела не просто от российского газа, но и от российских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия в снабжении завершались газовыми войнами, а в конце концов – и кабальным газовым соглашением, представлявшим прямую угрозу для нашего суверенитета", – рассказал он.

Также президент Украины упомянул о размещении Черноморского флота России в оккупированном Крыму.

В частности, они говорили об условиях так называемой аренды для флота, подвязывая под этот еще и газовый вопрос. Вроде может быть какая-то выгода государству от кажущейся скидки на российский газ, когда российский флот остается на украинской территории,

– рассказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия создавала ширму для захвата территории Украины, что произошло в 2014 году.

"Вот что было в нашей истории. И вот чего я советую избегать всем нашим друзьям, которые могут хотя бы на процент оказаться в такой же политической зависимости от России", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина первой увидела, как Россия нарушает соглашения, которые ей не нравятся. По его словам, Москва превращает коммерческие связи в цепь для сдерживания.

Российский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по мирным городам. Ну а газ Россия пытается использовать сейчас, чтобы подчинять весь Европейский континент,

– резюмировал Зеленский.

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