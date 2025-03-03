Ссора между Трампом и Зеленским была преднамеренной эскалацией, – Мерц

Лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц считает, что ссора между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским не была случайной. Вероятно, ее спланировали заранее.

Мерц говорит, что был удивлен тоном разговора, который совсем "не способствовал пользе дела". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что заявил Мерц о споре Трампа и Зеленского

По словам будущего канцлера Германии, такая ссора между политиками соответствует нынешнему поведению американского правительства.

На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывания Зеленского, а явно намеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете,

– убежден Мерц.

Он отмечает, что несколько раз просматривал видеозапись встречи Трампа и Зеленского и объясняет, что в ряде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, наблюдается определенная последовательность, которую сейчас можно увидеть со стороны Вашингтона.

Мерц предполагает, что в ближайшие годы и десятилетия европейцам придется делать гораздо больше, чтобы гарантировать себе безопасность. Однако, добавляет, что нужно сделать все возможное, чтобы "удержать американцев в Европе".

Напомним, что во время встречи в Белом доме 28 февраля Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического окончания войны с Россией.

Глава государства заявил, что только дипломатии в этом случае недостаточно, тогда как Трамп сказал, что Зеленский не может рассказывать США, что делать и отметил риск начала Третьей мировой войны. Кроме этого, он заявил, что если бы не американское оружие, то война в Украине якобы закончилась бы за две недели.