Зеленский выступил на вручении Шевченковской премии и потроллил Трампа

9 марта в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко и традиционно вручают Шевченковскую премию. Этот год не стал исключением. Владимир Зеленский во время выступления намекнул на слова американцев о костюме.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на выступление президента.

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Кому вручили Шевченковскую премию в 2025 году и что сказал Зеленский

В 211 годовщину со дня рождения Шевченко премии вручили режиссеру-постановщику Василию Вовкуну, поэту Юрию Издрику, художнице Жанне Кадыровой, журналисту Павлу Казарину, мастерам петриковской росписи Валентине Карпец-Ермолаевой, Андрею Пикушу, Марии Пикуш, Наталье Рыбак, скрипачке Богдане Пивненко, режиссеру Александру Санину, оператору Сергею Михальчуку, композитору Алле Загайкевич, композитору Александру Шимко.

Слова Зеленского о костюме прозвучали в конце. Он цитировал "Давидовы псалмы" Шевченко и говорил, что и на фронте, и в тылу украинцы находят возможность почитать книгу, послушать музыку. Ведь идентичность нельзя отобрать, она объединяет нас.

Все вы делаете очень важное дело. Вы наш действительно сильный голос, голос, который говорит миру то, что так нужно, – правду об этой войне. Голос, который поддерживает дух наших людей внутри страны, голос, который, уверен, однажды в будущем на языке искусства рассказывать о новых временах Украины, об Украине мирной, сильной, Украине безопасной, Украине независимой, потому что "дела добрых обновлятся, дела злых погибнут". Я еще раз поздравляю нынешних победителей, еще раз большое спасибо всем украинским творцам. Извините, что не в костюме. Слава Украине!

– сказал президент.

Люди встретили его шутку о костюме аплодисментами и даже встали в знак уважения.