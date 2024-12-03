Стоит готовиться к следующему году, – Зеленский о деталях сотрудничества с командой Трампа

Президент Украины считает, что контактов между его командой и командой новоизбранного президента США Дональда Трампа "должно быть больше". В то же время Зеленский надеется, что политика США в отношении Украины не изменится.

Украина сотрудничает с Трампом и его командой до инаугурации. Об этом Зеленский рассказал в интервью для Kyodo News, сообщает 24 Канал.

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Что известно о сотрудничестве с командой Трампа

Владимир Зеленский заявил, что во время войны для Украины самое страшное остаться наедине против врага. Поэтому чрезвычайно важным является союз Соединенных Штатов и Европы в поддержке Украины.

Конечно, хочется, чтобы политика Соединенных Штатов не изменилась, чтобы Соединенные Штаты не искали компромисс между убийцей и жертвой. Это очень важно,

– добавил президент.

Он также отметил, что, что "справедливый мир через сильную позицию Украины – это нормально". В поисках выхода из ситуации стоит опираться на устав ООН, на предложения и видение Украины, ведь война идет именно здесь.

Зеленский считает, что сейчас контактов с командой Трампа "должно быть больше", и стоит тщательно готовиться к следующему году.

Мы будем поддерживать контакты с Трампом и его командой, пока он не будет в Белом доме, а там уже будет полный вес его прав, как нового президента Соединенных Штатов. Тогда можно будет говорить о некоторых вещах более подробно,

– рассказал Зеленский.

Ранее 24 Канал сообщал, что, по словам Зеленского, Трамп и его команда знают о позиции Украины и ее Плане победы. "Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", – сообщил президент Украины.