Зеленский поздравил Алиева с юбилеем: президенты собираются провести встречу
25 декабря 2021 , 10:34Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский в пятницу, 24 декабря, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украинский лидер поздравил коллегу с ювелиром.
Зеленский пожелал азербайджанскому лидеру воодушевления и дальнейших успехов в деле служения Родине на благо своего народа. Алиеву 24 декабря исполнилось 60 лет.
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Президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украинско-азербайджанского стратегического партнерства,
– говорится в сообщении.
Также Зеленский и Алиев обсудили вопросы организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.
Встреча президентов в Брюсселе
- В декабре 2021 года Зеленский и Алиев встретились в Брюсселе.
- Зеленский поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Также украинский лидер обратился относительно возможности приобщения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц. В частности, крымских татар, которых незаконно удерживают в России.
Зеленский встретился с Алиевым в Брюсселе: смотрите видео