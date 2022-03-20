Зеленский поздравил с днем рождения Лину Костенко: зачитал ее стихотворение

Президент Владимир Зеленский поздравил легендарную украинскую поэтессу Лину Костенко. Свой 92-ой день рождения она праздновала 19 марта.

Президент Украины озвучил приветствие в ночном обращении после 24 дней войны, передает 24 канал.

Важно Зеленский в общей сложности наградил уже 2180 украинцев

Зеленский зачитал стихотворение "Не треба думати мізерно..."

Не треба думати мізерно...

Безсмертя є ще де-не-де...

Хтось перевіяний, як зерно,

У ґрунт поезії впаде.

Митцю не треба нагород,

Його судьба нагородила,

Коли в людини є народ,

Тоді вона уже людина.

На самом деле, у каждого из нас есть народ. И действительно – не нужно думать ничтожно. А особенно тем, кому украинцы дали право быть политиками,

– отметил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео