Зеленский поздравил пограничников и запостил видео защитников Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он опубликовал видео служащих, которые сейчас защищают мариупольцев на Азовстали.

Эту запись служащие записали вечером минувшего дня. На нем были наши защитники из Донецкого пограничного отряда.

Эта запись Защитники Мариуполя поздравили пограничников с профессиональным праздником: эмоциональное видео

Те, кто первым встречает врага

Президент подчеркнул, что служащие Госпогранслужбы всегда преданно защищают наши границы. Они именно те, кто первыми оказали героическое сопротивление русским захватчикам.

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто сегодня мужественно и самоотверженно защищает государственную границу. А особенно военнослужащих Донецкого пограничного отряда, которые сейчас обороняют Мариуполь.

– написал Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил защитников границ за службу. Они ведь всегда неустанно воюют за то, чтобы победа была за нами.

Запись пограничников в Мариуполе, которую обнародовал президент: смотрите видео

Кто еще поздравил пограничников в этот день

В этот день обнародовали приветствие Госпогранслужбе многие собратья из других ведомств. На страницах Операции объединенных сил было поздравление командующего генерал-майора Эдуарда Москалева. Он подчеркнул, что Госпогранслужба сейчас, как и всегда, бок о бок с ВСУ стоит на защите свободы каждого украинца.

В Службе безопасности Украины 30 апреля напомнили, что именно пограничники первыми указали верное направление движения российскому военному кораблю. Поэтому пожелали не терять свою стальную волю и несокрушимый дух. Поскольку даже после победы в войне государственная граница Украины всегда будет пределом, за которым любого оккупанта ждет только смерть.

Однако это лишь небольшая часть приятных слов, которые сегодня писали пограничным войскам. В частности, приветствовали пограничников также:

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